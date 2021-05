Vaata: uus Eesti rockivideo «Liblikate väljal»

Freddy räägib sellest nii: «Ühel heal päeval helistas ootamatult trummarist sõber ja kolleeg Jaanus Tüli ning küsis, kas ma oleksin nõus ühe nende loo stuudios laulma. Kuna olen alati huvitavatele muusikalisele projektidele avatud, ütlesin teeme proovi. Saadeti demo, tegime ühe ühise proovi ja vormistasime loo stuudios. Ehkki minu teised bändid ja projektid Must Hunt, The Riff, Vanem õde ja The News on kõik aktiivsed ja ootavad uut meelelahutuse tõusu, on äärmiselt tore teha erinevaid projekte. Tänaseks võib etteruttavalt mainida, et juba valmis loo taustal tundub õhus olevat ka ühise heliplaadi hõngu.»