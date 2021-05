Vabamu uus näitus USA deklaratsioonist, mis avaldas mõju Eesti riiklikule järjepidevusele

Näituse kuraator Piret Karro: «Wellesi deklaratsioon on oluline dokument Eesti ajaloos, kuid sellest palju ei teata. Uus näitus, mille oleme kokku pannud koos Eesti Kunstiakadeemia animatsioonikunstnikega, räägib animatsioonide ja joonistatud portreede kaudu deklaratsiooni saamislugu ning ka seda, kuidas see on mõjutanud meie riigi ajalugu.»

Üheks näiteks sellistest lugudest on Ernst Jaaksoni (diplomaat Eesti välisteenistuses USAs perioodil 1929–1998) meenutus Lennart Merest, kes leiutas mooduse, kuidas helistada New Yorki, vältides liinide ühendamist Moskva kaudu. «Telefoniühendus New Yorgi ja Tallinna vahel oli aastaid väga vilets, kuna see toimus Moskva kaudu. Lennart Meri leiutas omapärase viisi, kuidas minuga telefoni teel ühendust saada. Ta helistas Tallinnast Stockholmi, oma tuttavale Eesti arhitektile Hando Kasele, kes omakorda võttis ühenduse minuga New Yorgis ja siis pani kaks telefonitoru teineteise vastu, moodustades sellega meievahelise «keskjaama».»