Tallinn Music Week avalikustas tänavuse konverentsi peateemad ja esimesed esinejad

Konverentsi esimeste avalikustatud esinejate seas on Šoti produtsent Howie B, kes on teinud koostööd Björki ja Brian Eno ning ka Maarja Nuudi ja Mari Kalkuniga, Amsterdami esimene öölinnapea Mirik Milan ning muusikatööstuse vaimse tervise ekspert Joanne Croxford Inglismaalt.

«Tänu pandeemiale oleme märganud muusikavaldkonna varjus olnud külgi nii siseturul kui ka rahvusvaheliselt. Sõnum „mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt“ on saavutamas selle tõelist tähendust üle ilma – koduturgu tugevdades arendamegi oma muusikabrände ja ettevõtteid nii, et päriselt tekivad uued töökohad ja pakutakse reaalset tuge uutele talentidele,» kommenteerib TMW konverentsijuht Terje Trochynskyi. «Kohaliku haardega algatusest võib areneda hüppelaud maailma, ja vastupidi – ühe piirkonna kogemus, teadmised ja anne võivad tänu targale tegutsemisele ulatuda üle ilma.»

TMW PRO passid hinnaga 150 eurot ja DigiPRO passid hinnaga 50 eurot on müügil veebipoes http://shop.tmw.ee Telia klientidele kehtib eelmüügist ostetud piletitele 20% allahindlus. Lisainfo: http://tmw.ee/et/piletid-ja-passid

TMW 2021 festivali korraldab ettevõte Shiftworks koos paljude kaaskorraldajatega. Festivali esitleja on Telia, strateegiline partner muusikavaldkonnas on Music Estonia ja suurtoetaja Nordic Hotel Forum. Festivali partnerid on Telliskivi Loomelinnak ja Viru Keskus, meediapartner Postimees Grupp.