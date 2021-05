VAT Teater jätkab rahvusraamatukogu remondi ajal tööd Sakala tänava teatrimajas

«VAT Teater on aastaid rentinud rahvusraamatukogus ruume. Meil oli kohustus pakkuda teatrile remondi ajaks asenduspind, kuna teatri töö rahvusraamatukogu saalides katkeb suure investeeringu tõttu. Lahendust pakkumata seaksime ohtu teatri tegevuse jätkumise. Olukorras, kus maja omanikuks, remondi ja investeeringu algatajaks ongi riik ise, oleks see ebaõige ja ebaõiglane,» põhjendas Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp.

VAT Teater on ruumiprobleemile juhtinud tähelepanu sestsaadik, kui sai selgeks, et riik investeerib lähiaastatel rahvusraamatukogu hoone kapitaalremondiks 53 miljonit eurot. VAT Teater annab Sakala tänavas asuvas teatrimajas etendusi kuni rahvusraamatukogu remondi lõppemiseni, misjärel kolitakse tagasi endisesse mängupaika. Hoone vabastatakse ümberehituse ajaks täies ulatuses ning jääb kuni remondi lõpuni kõigile suletuks. Sakala Teatrimajas jääb alles võimalus ruume rentida ka teistel vabatruppidel, tingimusi täpsustatakse juuni jooksul.

«Oleme olnud oma remondiaegse kodu otsinguil juba viimased aastad. On olnud väga huvitavaid ja häid võimalusi, aga kahjuks praeguses kärbete olukorras ei ole võimalik neid unistusi realiseerida. Kõige tähtsam on, et meie etendustegevus saab jätkuda. Teatril on ees 35. sünnipäev ja hulk põnevaid lavastusi. Loodame, et aegade paranedes saab teater realiseerida ka oma black-boxi unistuse, mis on välja arendatud ja ootel,» lisas VAT Teatri teatrijuht Tiina Rebane.