Eesti Kunstnike Liidu 21. aastanäituse publikuauhinna laureaat on keraamik Anne Türn

Tänavune auhinnatseremoonia toimus 27. mail kell 10 virtuaalselt otseülekandena Facebooki vahendusel Tallinna Kunstihoonest (järelvaatamise link).

Anne Türn (1964) on Eesti keraamik. Õppinud 1984–1990 Eesti Kunstiakadeemias keraamika erialal ja täiendanud ennast Saksamaal Höhr-Grenzhauseni keraamika instituudis ning Kasseli ülikoolis. Tema tööd on pälvinud rahvusvahelisi tunnustusi Zagrebis, Horvaatias (1997) ja Monterreys Mehhikos (1998). Aastal 2011 valiti ta Eesti aasta keraamikuks. Viimasel ajal tegeleb Türn valgusinstallatsioonidega, näiteks „Valguse sünd“ Noblessneri laevatehases 2019. aastal ja «Vihm» HOP galeriis 2018. aastal.

Kunstnik Anne Türn oma loomingust: «Looduse vägi, ilu ja haprus on mind alati inspireerinud. Õpetanud aupaklik olema. Midagi on looduses ja keraamikas väga sarnast – sa tohid mägedes teha, mis on lubatud, ei ole mõistlik «vallutama» minna. Sama lugu on ka saviga. Nad mõlemad ütlevad sulle, mida teha, pead ainult oskama kuulata. Oma viimase aja töödes olengi andnud portselanile ja klaasile võimaluse omapäi toimetada. Minu suurim väljakutse on kannatlikult oodata ja ahju ust mitte liiga vara näppida. Kordumatute ja habraste vormide loomisega saavad klaas ja portselan imepäraselt hakkama, just nagu looduski.»

Publikuauhinna võitu kommenteerib kunstnik järgmiselt: «Iga kunstnik vajab tagasisidet ja just viimasel aastal on sellega ju üsna kitsas olnud. Nii paljud üritused on ära jäänud või edasi lükatud ja kui midagi on ka toimunud, siis eriti vaoshoitult. Publiku lemmiku tiitliga tuli nagu kõik see korraga, ühe pauguga ja on imeline. On tore teha tööd, mida naudid. Ja kui see veel teistele korda läheb – puhas rõõm!»

Publiku lemmiku auhinna üks toetajatest Riivo Anton leiab: «Publiku lemmikut ei ole kerge ennustada, kuid võitja selgumisel saab alati selgeks, et otsus on olnud õige. Võimalik, et Anne Türni installatsioonid kõnetasid publikut tehnilise meisterlikkuse ja kannatlikkusega, mida on vaja seesuguste habraste teoste valmimiseks. Teiselt poolt sobivad teosed ka viimase aasta üldisesse konteksti, kus loodus on näidanud, et vihm sajab ühtlastelt kõigile ning merelained tulevad kaldale sarnaselt kõigi jaoks. Ole sa maskiga või maskita. Täiendavalt pakub rõõmu, et publikupreemia laureaatide hulka on lisandunud keraamik, mis näitab, et laiem kunstipublik on avatud erisugustele meediumitele ning tehnikatele.»

Auhinnatseremoonial esitles Eesti Kunstnike Liidu president Elin Kard tänavust näitusekataloogi, mida saab soetada Tallinna Kunstihoone raamatupoest. Lisaks loositi kõigi hääletanute vahel välja NOAR.eu kunstimüügikeskkonna 500-eurone kinkekaart. Ka sel aastal on võimalik nii Kunstihoone näitusesaalist kui ka NOAR.eu keskkonna vahendusel osta kevadnäituse teoseid. Huvi on olnud rekordiline: uue kodu on leidnud juba 24 kunstiteost.

Seekord olid aastanäitusel kümme enim hääli kogunud kunstnikku Jaanika Arum, Toomas Kuusing, Vilen Künnapu, Laurentsius, Lola Liivat, Sten Saarits, Maret Sarapu, Kadri Toom, Anne Türn ja Toomas Vint. Kevadnäituse üldväljapanekut saab Tallinna Kunstihoones vaadata veel kuni 30. maini. Kevadnäitus 2021 toimub koostöös Eesti Kunstnike Liiduga.