Mängumüüt: «Diablo» stressimaandav jõhkrus

«Diablo» mängude sari pakub lihtsat lahendust maailma jõhkrusele. Mis sest, et virtuaalses, ning mis sest, et tumedas fantaasias. Siin maailmas elada on oluliselt hirmsam kui olla ükskõik milliste kollide keskel küberruumis. Jah, see on põgenemine: eskapism selle kõige ehedamal kujul. Nii nagu seda on ka raamatute lugemine ja filmide vaatamine. Ja mis siis sellest?