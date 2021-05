Sten-Olle avaldas albumi «Rapla»

Albumil kõlab kokku 10 laulu, mis on kõik Sten-Olle enda poolt kirjutatud. Osa lugudest on varem juba singlitena avaldatud, sh muusikavideo on saanud lood «Kummuli kaheksa», «Riburadapidi» ja «Põgenik».

«Üks Rapla suurimaid luksusi on see, et siin nagu justkui ei ole midagi. Looduslikult pole siin miskit glamuurset ja mägedeks nimetatakse meie külas suht iga küngast, sest muidu polekski ühtegi - aga just see ongi selle väikse paigakese võlu!» ütleb Sten-Olle oma kodulinna kohta.

«Kui tahad, et midagi elus erakordselt säraks, pead ise korraldama, Rapla annab sulle selleks ainult rahu ja aega. Minu viis seda võimalust kasutada on see album,» ütleb muusik.

«Tegelikult räägib album rohkem minust endast kui Raplast - 10 lauluga üht küla kokku võtta on ikka pigem võimatu. Kuid eks ma tegin nüüd otsa lahti, äkki järgmised jätkavad,» lisab Sten-Olle.

Albumil mängib lisaks Sten-Ollele terve hulk muusikuid: Sofia-Liis Kose, Indrek Mällo, Rauno Vaher, Aivar Surva, Liisi Metsvahi, Elisabeth Härmand, Katreen Ristmets, Paul-Gunnar Loorand, Tanel Aavakivi, Lauri Kadalipp, Allan Järve ja Johannes Kiik.