Lexsoul Dancemachine avaldas kaveri hittloost «Pump Up The Jam»

Bändi vokalist ja kaasprodutsent Robert Linna avab natuke idee tagamaid: «Lexi bändilaagris mänedžer Henrik küsis, et kas me mõne coveri tegemisele pole mõelnud. See mõte jäi mind kummitama ja 90ndate alguse diskohittide «funkifitseerimine» on mul ammu mõttes olnud. «Pump Up The Jam» oli selles mõttes esimene valik, et selle loo transilik energiline pumpamine tõmbab ju kohe käima ja seda räpiosa oleme oma livedel juba praktiseerinud. Mul hakkas kohe peas kõlama Budos Band’i «Black Venom», mis on ka selline rituaalse tooniga veidi süngevõitu pumpamine. Vürtsitasime seda psühhedeelsete süntide ja kajadega ning voila - päikeseprillid ette ja öösse…»