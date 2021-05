Estonia laiendus võib jääda ehitamata

«Eesti vajab kaasaegset ooperimaja ning vaieldamatult on selle koht riiklikult tähtsate objektide nimistus. Juhul kui me aga täna seaduse tekstis piirame ooperiteatri valmimise kitsalt ära Estonia teatri laiendusena, ei saa Eesti endale tõenäoliselt ka järgmistel aastakümnetel oma ooperimaja, kuna sellisel kujul on projekt tegelikkuses realiseerimatu,» märkis Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

«Arhitektide Liit on nõustanud ja aidanud läbi viia kõiki suuremaid avalikke arhitektuurikonkursse – võime täie kindlusega väita, et antud juurdeehitus ei mahu ega sobi avalikku ruumi ning mis kõige tipuks, ei suuda rahuldada ka teatri enda vajadusi, Eesti riigi ja kultuuri ootustest rääkimata,» lausus Mänd.

«Estonia on tõenäoliselt parim draamateatriks ehitatud hoone Eestis ning see leiab kindlasti edasist kasutust. Ooperimaja jaoks võiksime aga juba täna leida väärika uue asukoha, üks atraktiivsem ja kiiremini arenev on kindlasti Tallinna sadamaala, kus 10-15 aasta pärast asub linna üks tõmbekeskus,» tähendas Mänd.

Eesti Arhitektide Liit soovitab oma pöördumises Riigikogu liikmete poole vältida „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamise“ eelnõu tekstis «juurdeehituse» sõna kasutamist, kuna see on fiktiivne ja tegelikkuses realiseerimatu.

Eesti Arhitektide Liit on seisukohal, et alal, kus paikneb Estonia teater, ei ole muinsuskaitseliste, ruumiliste ja maaomandi küsimuste tõttu võimalik sellisel kujul ooperiteatri laiendust ellu viia. Selleni on kaalumise käigus jõudnud ka Muinsuskaitseamet, kelle 24.05.2021 Tallinna Linnavalitsusele saadetud vastuses on sõnastatud seisukoht: «mitte toetada visualiseeringus esitatud mahus ja asukohas Estonia teatrihoonele juurdeehitise kavandamist.»