PM Nädal ⟩ Midagi lihtsat, nagu elu

Kodumaisele lugejale on Dautremeri fantaasia- ja detailirohked illustratsioonid ehk juba tuttavad – Eestis on tema piltidega ilmunud Philippe Lechermeieri «Unustatud ja tundmatud printsessid» ja Lewis Carrolli «Alice Imedemaal». «Jacominus» on aga hoopiski Dautremeri autoriraamat – juba paarkümmend aastat ilma teinud illustraator otsustas esimest korda astuda ka kirjaniku rolli. Võimas teostus kummalgi rindel annab välja suurvormi mõõdu.

Imeilus pildiraamat Indrek Koffi suurepärases tõlkes jutustab ühe täiesti keskmise jänese Jacominuse elu sünnist surmani. Tegelikult ei juhtugi loos midagi erilist – oi, vabandust, eksin – suursündmus ongi elu ise! Äsjasündinud jänesepojale pannakse peen nimi tema inglise päritolu vanaema soovil. Eakas jäneseproua, muide, kannab nime Beatrix – on selge, et Dautremer teeb sellega kummarduse 20. sajandi alguse lastekirjanduse suurkujule Beatrix Potterile ja tema «Peter Rabbitile».

Jacominuse elu väiksed suursündmused kõlavad raamatus rahulikul ja elutargal toonil. Tundub, et just nii väärikalt mõtles ta ise oma elule tagasi, kui ühel ilusal päeval mandlipuu all viimast korda silmad sulges. Elu oli olnud väärt elamist, sest see oli just tema, ja mitte kellegi teise oma.