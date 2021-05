Maailmas on palju hirmsamaid asju kui tulnukad

Näitleja Gabriel Byrne’i meelest avaldab üleilmastumine ­kultuurile nivelleerivat mõju, sest kõike üritatakse ameeriklastele vastuvõetavaks teha. Ise on ta iirlane, kes mängib inglise kirjaniku ulmeromaani ainetel tehtud globaalse tootmisfirma telesarjas. Äsja Foxi kanalil linastunud seriaali «Maailmade sõda» teises hooajas peaosa mängiva Byrne’i sõnul on Wellsi aegumatu teos, millest sari inspireeritud, praegu aktuaalsem kui iial varem. Ja möönab, et kui osaleda ulmefilmis ajal, mil kogu maailm näeb välja nagu hiiglaslik ulmefilmi võtteplats, annab see asjale hoopis teise maigu.