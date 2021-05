Selgusid Noore kunstniku ja Noore tarbekunstniku preemia võitjad

Karolin Poska selgitab oma tööd: «Minu magistritöö praktilise osa moodustab lavastus, mis sünnib kahe inimese (etendaja ja osaleja) ning ruumi vahelisest sünergiast ja poeesiast. Etendajana katsetan ja otsin viise, kuidas saavutada osalejaga isiklikku kontakti pandeemia-aegsete piirangutega koostööd tehes. Vaatlen üht kultuuriinstitutsiooni – teatrit, kui (hetkeliselt) mahajäetud avaliku ruumi osa ja analüüsin selle ruumi kasutamise muutunud potentsiaali. Reaalajas toimuv teater, ehk teater selle originaalkujul, on pandeemia ohutusnõuete tõttu muutumas illegaalseks tegevuseks. See teadmine piiras, kuid samal ajal inspireeris mind. Pandeemia-ajastu etenduse toimumise üheks eeltingimuseks on nõue teha seda distantsilt. Lähenesin sellele sõna-sõnalt: side etendaja ja osaleja luuakse küll ühes ja samas ruumis, kuid sidevahendeid kasutades. Teine võimalus legaalseks etendamiseks oli etendada võimalikult väikesearvulisele publikule võimalikult suures ruumis.»