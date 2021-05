Eesti Lavastuskunstnike Liidu esimeheks valiti Karmo Mende

Karmo Mende on Eesti lavastuskunstnik, kes on töötanud teatrites ja televisioonis. Sajandivahetuse järel asus Mende elama ja töötama Soome, ta on olnud ka Soome lavastus- ja kostüümikunstnike liidu esimees. Viimastel aastatel on Mende töötanud taas palju Eestis ning hiljuti liitus ta uuesti Eesti Lavastuskunstnike Liiduga. Üldkoosolek andis juhatusele ja esimehele volitused järgmise üldkoosolekuni.

Üks olulisemaid avalikkusele suunatud liidu tegevusi on näitusesari 1:10, mille tänavune, sarjas juba viies näitus kannab tööpealkirja «Pöördeline:Kunst». Kümme päeva kestva näituse käigus on igal päeval võimalik näha uut installatiivset lavakujundust ja seda pidevalt pöörleval laval. Näitus seatakse publiku ette septembri lõpus Uue Loomingu Majas, samuti on see vaadatav elektron.live keskkonnas.