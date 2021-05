Esilinastus Ivar Heinmaa dokumentaalfilm «Naised rindejoonel»

Filmi peategelasteks on Oksana, Anna, Tatjana ja Marina, kes räägivad enda elust sõjatandril ja neist tulistavatest Vene eriüksustest. Heinmaa uus film jälgib naiste lahinguteekonda eri aastaaegadel ning näitab nende igapäevatoimetusi, käitumist stressiseisundis, ka vastupidamist kuulirahe all.

Lisaks naistele sõjas näitab režissöör ka Zaitsevo külas elava pensionäri Aleksandra elu «hallis tsoonis» ehk eikellegimaal, kus naine püüab taastada purunenud aknaid, abiks taat Volodimir. Tare on pommitustes kannatada saanud, pikalt elektrita. Sarnaseid maju on Zaitsevos kümneid, paljud vanurid on jäänud ilma kodudest ja kogu maisest varast, mitmed on läinud manalateed.

Režissöör Ivar Heinmaa sõnul on sõda jätnud seal paljude hinge sügavad haavad. «Ka Aleksandra tahaks, et pommitused lõppeksid. Tahaks magada oma voodis, valgete linade vahel, mitte keldris pommivarjendis. Vana naine meenutab heldimusega nõukogude aega, tulevik paistis helge ja kindlustatud,» jutustas Heinmaa. «Nüüd on Aleksandra poeg Sergei ja pojapoeg Nikita jäänud separatistide käes olevasse Horlivkasse, viimati nägi ta neid kahe aasta eest. Sergei sõnas sõja puhkedes, et mundrit ta selga ei pane ja relva kätte ei võta, sest tal on sõbrad mõlemal pool rindejoont.»

«Naised rindejoonel» otsib vastuseid küsimustele, mis ajendab naisi üldse rindele minema, millesse nad usuvad ja loodavad? Mis hinnaga nad seal vastu peavad? Mida naised tulevikult ootavad ning kas ja kuidas nende usk ja lootused ajas muutuvad.

Filmi režissöör ja operaator on Ivar Heinmaa, stsenaristid Ivar Heinmaa ja Kati Laukkanen, produtsendid Margit Vremmert, Ivar Heinmaa, Ari Lehikoinen ja Marko Lönnqvist, monteerija Andres Lepasar, helilooja Timo Steiner. Filmi on tootnd Einmann Video ja Yleisradio, filmi toetajad on Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.

Dokumentalist Ivar Heinmaa filmograafiasse kuuluvad 2005. aastal valminud «Afganistani armid» ning 2012. aasta film «Tšernobõli samuraid». Heinmaa on teinud koostööd paljude rahvusvaheliste telekanalitega (Šveitsi TV, Channel Four, BBC, CNN, ARTE, Spiegel TV, Rootsi TV, Norra TV, Taani TV, Soome TV3 ja YLE) ning tema filme on näidatud mainekate tele- ja filmifestivalide programmis. Heinmaa on viibinud kaameraga 128. riigis, filminud kõiki viimase paarikümne aasta sõdasid, kriise ja katastroofe (Süüria, Bosnia, Iisrael, Palestiina, Iraak, Iraan, Liibanon, Tšetšeenia, Gruusia, Karabahh, Afganistan, Kolumbia, Sierra Leone, Ruanda, Sudaan, Pakistan, Nigeeria,Tadžikistan).