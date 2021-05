EKRE pärib Anneli Otilt aru taluarhitektuuri kaitsmise kohta

Riigikogu EKRE fraktsiooni saadik Ruuben Kaalep lausus, et Eesti arhitektuuripärandi seas tõuseb esile Eesti rikkalik taluarhitektuur, mis on paljudes Eesti paikades suurel määral säilinud.

«Unikaalseks kogu maailma arhitektuuriajaloos tuleb sealjuures pidada rehielamut. Näiteks kunstiajaloolane Kaur Alttoa on toonud esile Eesti panusena maailma arhitektuuriajaloos esile kaks nähtust: terrakotaskulptuuride poolest rikkaliku Tartu Jaani kiriku ja rehemaja,» selgitas Kaalep. Ta lisas, et etnograaf Juta Saron on rehielamut nimetanud unikaalseks ja naabrite omast oluliselt erinevaks arhitektuurinähtuseks.

«Paraku on suur osa väärtuslikust Eesti arhitektuuripärandist lagunenud, lagunemas või asjatundmatult ümber ehitatud. Kunstiajaloolased ja muinsuskaitsjad on juhtinud tähelepanu, et taluarhitektuur on Eestis ebapiisavalt kaitstud,» märkis Kaalep.

Tema sõnul on Eestis säilinud hinnanguliselt üle 7000 rehielamu. Maaehituspärandi andmekogus on neist inventeeritud aga ligi kümnendik ning kaitse alla võetud ainult 21 rehielamut, millest 11 asub Koguva külas Muhumaal.

Kaalep juhtis tähelepanu, et varemeisse jäänud ja kokku vajunud põlised rehielamud paljude Lõuna-Eesti teede ääres ei ole üksikjuhtumid.

«2019. aastal muinsuskaitseameti käivitatud taluarhitektuuri säilitamise toetus, millega toetatakse taluelamute algupärase katuse taastamist, on küll tänuväärne, aga toetuse saajate hulk ja sihttegevused on piiratud ning eeldavad omaniku omafinantseeringut rohkem kui poole ulatuses. See ei asenda vajalikku üle-eestilist programmi taluarhitektuuri väärtustamiseks ja säilitamiseks,» lisas Kaalep.