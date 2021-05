Teise koroonakevade peiepeod Barbaris

Ürituse «Get Stoned vol II» avas Woundgiver – Tartu kvartett, kes ristab sludge metal’i riffe, biite ja saunde death ja doom metal’i vokaaliga, kõige selle ilu allhoovustes on kohal teatud annus pungilikku naivismi ja primitivismi. Ansambli solist näikse kõige selle juures ajavat veel mingit privaatset gootiasja. Ehkki bänd tundub olevat oma stiiliotsingutes veel natuke work in progress, oli seda kõike kuulata meeliülendav. Iseäranis suurt elevust tekitas minus pala «Almost Dead», mille trumlina pöörlev põhiriff tuletas meelde helgemaid kohti Helmeti «In the Meantime» (1992) albumilt, ühelt parimalt, mis selles stiilis eales salvestatud. Ka Woundgiver väärib kindlasti oma väljalaset.