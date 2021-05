Tavaliselt on aga maali esimene põhimõte see, et see mingil moel eraldub taustast. Eraldumist võib rõhutada või mahendada pildiraam ja mõnikord ka paspartuu (ehkki viimane sobib rohkem graafikale). Kuid igal juhul peab esile tõusma maalipinna autonoomsus: seal valitsevad teised seadused kui ümbritsevas ruumis, sest maal on aken mõnda kaugesse maailma või vähemalt teise ruumi.