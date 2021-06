Kumu taasavastab kuulsa disainikooli rajaja pärandit

Kõik need on kujundanud disainikooli The New Bauhaus tudengid või selle vilistlased. 1937. aastal Chicagos asutatud koolist – Bauhausi Ameerika variandist – ja selle loojast László Moholy-Nagyst annab suurepärase ülevaate USA režissööri Alysa Nahmiase film «The New Bauhaus. Moholy-Nagy elu ja loomepärand», mis jõuab ekraanile kolmapäeval Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarjas.