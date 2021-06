Öst-West Fest filmiprogrammis ristuvad USA ja Nõukogude Liidu vesternikangelaste teed

«Kodus võõraste keskel» on Nõukogude filmikunsti üks vaieldamatuid pärleid – sama mänguline ja julge, kui «Bonnie and Clyde». Tähelepanuväärne on seik, et filmi üheks peaosalisteks on Tarkovski filmidest tuntud Anatoli Solonitsõn. Tegevus keerleb Venemaa kodusõja järgsel ajal maalilistel steppidel kullavarguse ümber ning sisaldab isegi õrna ühiskondlikku kriitikat, näidates endisi soldateid vaevlemas igavuse käes, nüüd kus pole enam vaenlasi, kellega sõdida.