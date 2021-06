Sepultura legendaarne trummar tuleb Tallinna doom yoga sessiooni andma

Doom.Yoga sessioon ühendab omavahel klassikalisi joogapraktikaid ja ülimalt raske muusikastiili nimega doom metal, mis on tuntud oma hüpnootilise, psühhedeelse ja repitatiivse helispektri poolest. Doom.Yoga on aeglane vinyasa-põhine joogapraktika, mis keskendub tugevalt taastavatele «passiivsetele» Yinile suunatud asenditele. Harjutades kõrvuti raske doom/drone muusika saatel, mõjub muusika intensiivsus ergutava ning liikumapaneva jõuna. Samal ajal komplitseerib see harjutamise tempot, suudab leevendada pingeid ja seeläbi aidata kauem püsida Yini-poosides. Muusikavalik raskemuusika spektri aeglasemast ja kurjemast otsast tasakaalustab energia harmooniliseks integreeritud tervikuks.

Doom metal on raskemuusika äärmuslik alamžanr, mis kasutab tavalisest aeglasemaid temposid, madalama häälestusega kitarre ja palju «paksemat» või «raskemat» helipilti kui muud raskemuusika žanrid. Nii muusika kui ka laulusõnad võivad tekitada meeleheidet, hirmu ja lähenevat hukatust. Žanrit on tugevalt mõjutanud Black Sabbathi varane looming, mis sai ka doom metal'i alustalaks.

Doom.yoga, mille asutaja ja juht on tuntud treener Kamellia Sara, annab võimaluse end leida muusika, liikumise ja meditatsiooni kaudu. Muusika, mis on nende sessioonide osa, kõlab esmakordselt elavas ettekannes ning kannab nime AUM. Sessioni viivab läbi Kamellia, produtsent Laima Leyton ja Igor Cavalera, kes on peamiselt tuntud metalmaailma kultusansambli Sepultura trummarina.

DO.OM tähistab kõike, mis universumis eksisteerib – sagedust ning kogu loodut. OM-i helil pole algust ega lõppu, see on lõpmatu. See on praaniline elujõu energia.

A - loodav jõud ühendab ego ja tõe SAT

U - kõike tasakaalus hoidev jõud, mis annab selgust ja tarkust CHIT

M - hävitav jõud, mis hävitab kogu negatiivsuse, tuues ühtsuse ja õndsuse ANAND

VAIKUS - oma teadvuse ühendamine universaalse teadvusega SATŠITANAND.

Kamilla ütleb, et jooga on sobilik igaühele ning julgustab Doom.Yogast osa saada ka algajatel ja inimestel, kes pole varem joogaga kunagi tegelenud. Kõik, mida peab tegema, on hingata, vaadata, kuulata. Joogamatte pakutakse kohapeal. Sessioon kestab 75 minutit.

«Paraku suured kontserdid ja tuurid pole veel võimalikud, aga vähemalt saab hakata korraldama väiksemaid intiimseid üritusi. Eriti hea meel on alustada hooaega niivõrd erilise sündmusega nagu Doom.Yoga. Loome Sveta Baaris joogasessioni ja kontserdikogemuse lähedase atmosfääri, mida oskab nautida nii joogafänn, kui raskemuusika austajad,» kommenteerib Damn.Loud agentuuri eestvedaja Roman Demtšenko.