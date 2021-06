Tallinnas toimub reedel barokk-kontsert

Kontserti pääseb kuulama piiratud arv publikut, kuid maskikandmise kohustus kultuurisündmustel ja kirikutes on alates tänasest lõppenud. Kehtima jääb üksnes soovitus kanda maski suletud rahvarohketes siseruumides.

Kuigi kontsert algab William Shakespeare’ist inspireeritud Henry Purcelli süidiga ooperist «Haldjakuninganna», annavad õhtu jooksul tervikuna tooni erksad, tantsulised rütmid. Eesti publikule pakub kontserdikava unikaalse võimaluse heita pilk Põhjamaade barokkmuusika traditsioonidesse.

Kavas on muusikat Johan Helmich Romanilt, keda on nimetatud Rootsi Händeliks. «Ta olevat tantsinud nagu prantslane ja laulnud nagu itaallane, kuid seda kõike tugeva, ent võluva Rootsi aktsendiga,» ütleb Spissky, kes astub üles dirigeeriva kontsertmeistrina – selline rollide ühendamine oli barokiajal vägagi levinud.

Teine otsene viide Skandinaaviamaadele on Georg Philipp Telemanni muusikaline päevaraamat «Vanad ja uued rahvad», mis jutustab rootslastest ja taanlastest, kus vanem põlvkond naudib rahulikku, tüünet elu, samal ajal kui noored galopeerivad rutakalt ringi. «Tundub, et võrreldes 18. sajandiga ei ole praeguseks just palju muutunud,» lisab Spissky.

«André Campra süit ballettooperist «Galantne Euroopa» räägib prantslaste elegantsusest ning hispaanlaste ja itaallaste kirglikkusest. Francesco Geminiani «La Follia» aluseks on tema õpetaja Arcangelo Corelli viiulisonaat. Teos on truu oma pealkirjale (tlk ‘hullus, hullumeelsus’), arenedes suursugusest teemast virtuoosseks ja kirglikuks eneseväljenduseks,» loetleb Spissky.

Instrumentaalmuusika vaheldub värvikate barokiajastu ooperiaariatega. Need esitavad sopranile Maria Valdmaale väljakutse kehastuda Händeli kangelannadest kord õnnelikuks ja tantsisklevaks Poppeaks ooperist «Agrippina», siis aga hullumiseni raevukaks Alcinaks samanimelisest ooperist.

Maria Valdmaa on õppinud Haagi konservatooriumis. Ta on pälvinud lauljana auhinnalisi kohti Händeli konkursil Londonis ja barokklaulukonkursil Itaalias Vicenzas. Kriitikud on esile tõstnud tema hääle loomulikkust ja eriliselt värvirikast tämbrit.

Peter Spissky on maailma ühe juhtiva barokkorkestri Concerto Copenhageni kontsertmeister. Lisaks astub ta regulaarselt üles Oslos Barokkanerne nimelise kollektiivi ning Reykjavikis Camerata Darammatica koosseisus, juhatab Taani ja Rootsi barokkmuusikuid ühendava orkestri Camerata Øresundi tegevust ja kuulub ansamblisse Baroque Fever. Paralleelselt aktiivse interpreeditegevusega kaitses ta mõni aasta tagasi barokktantsu ja -viiulimängu teemal ka doktorikraadi.

Tallinna Kammerorkestrisse kuuluvad hinnatud keelpillimängijad, kelle kontserdid äratavad tähelepanu kunstiliselt terviklike kavade, stiilitundliku musitseerimise ja kõrgetasemelise interpretatsioonitaseme poolest. Orkestri asutaja ja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste, kellega koos on antud kontserte Eestis ja kaugemal, sealhulgas Euroopa nimekates kontserdisaalides, New Yorgis Carnegie Hallis ja Pekingi Keelatud Linna kontserdisaalis.