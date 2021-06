Haapsalus tehakse kummardus Stanisław Lemi robotite maailmale

Ürituste keskmes on on Stanisław Lemi raamat «Robotite muinasjutud» – Hendrik Lindepuu tõlgitud ja kirjastuse Päike ja Pilv välja antud 16 põnevat robotilugu, mille on illustreerinud kaheksa Eesti ja kaheksa Poola kunstnikku. Aasta alguses ilmunud raamatut esitletakse 5. juunil Haapsalu lasteraamatukogus, kus on viimast päeva avatud ka Eesti illustraatorite näitus. Lemi muinasjutte loeb kirjanik ja tõlkija Indrek Koff. Lisaks avatakse promenaadil lasteraamatukogu telk, mis on pühendatud robotite maailmale.