Tants – murekoorma eemaldaja

Enne etendust oli õhus tunda elevust, kuna päris ruumi on ilmumas reaalsed liikuvad inimesed. Olgugi et tehnoloogia on võimas, ei suuda ta kahjuks pakkuda seda tunnet, mis tekib teatris või kontserdil ühises energias olles. Kuigi enamik tantsulavastusi tegeleb ühiskonna valupunktide lahkamisega, aitab see paradoksaalsel kombel aga inimesi viia justkui esteetilisemasse paralleelreaalsusesse.

Esmalt etendus Renee Nõmmiku lavastatud «FN», mis just tänasest situatsioonist inspireeritud oligi. Lisaks isolatsioonile ning sellega kaasnenud kogemuste jagamisele tõi lavastus välja ühiskonna probleemid nagu info rohkus, vägivaldsus ja vastandumine. Maailmas on saanud normaalsuseks see, et pidevalt peab end ühtedelt väärtushinnangutelt teistele ümber lülitama. Oma keskme leidmine ja hoidmine nii, et keha ja vaim saaksid hingata, on eesmärk, mille saavutamine ei ole enam sugugi lihtne.