Kirjanike Liidu Lastekas paneb luuletajad loomaaiapuuri

Tallinna Loomaaed on üks põnevam paik ses linnakeses ning Vapper ja Rooste on pikalt pidanud sõjanõu sinna asunikeks kolida. Varem on nad koos teinud nt luulelavastuse Henrik Visnapuu tekstidest, sündmustesarja «Emakeeleöö» Kristjan Jaak Petersoni auks, astunud koos üles performance'itega IN-graafika festivalil Pärnus ning avaldanud lasteluuleraamatu «Kollilood» (Rooste tekstid ja Vapperi illustratsioonid). Nende sõprus ja esinemisteekond sai alguse üle paarikümne aasta tagasi Tallinna Reaalkoolis, kus nad viisid noorematele koolivendadele-õdele läbi jõuluõhtut – Kalev jõuluvanana ja Jürgen jõuluseana. Ühine teekond on neid viinud loomastumiseni.