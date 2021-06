Ajateater toob Ohtu mõisas välja Indrek Hargla näidendi «Nõid»

Lõuna-Eestis, ühes ilusas jõekäärus, seisab veski, kus elab noor tütarlaps Mari. Tema kohta öeldakse, et ta on nõid, ta aitab inimestel kadunud asju üles leida, aitab neid ihu- ja vaimuhädasid ravitseda ja oskab vist natuke ennustada. See veski on tema maailm, seal on tema hing ja mujal tal elu ei ole. Tema vend, mölder Oskar aga ei suuda veski majandusega toime saada ja tahab selle ära müüa ning viimases hädas nõustub veski (või oma elu) päästmiseks appi võtma Mari üleloomulikke võimeid. Elu muutub, aga kas just selles suunas, mida mõeldi ja oodati? Mis juhtub, kui nõiduja ise satub armastuse nimel oma sõnade lummusevõrku?