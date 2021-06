Eesti raamat pälvis Maailma kauneima raamatu konkursil pronksmedali

Žürii kommentaar Suvila-raamatu kohta kõlab nii: «Paljude lugejate jaoks äratab see raamat nostalgilise tunde nende endi lapsepõlve suvevaheajast. Eirates praeguseid disainisuundi, on raamat ajatu tunnistus Eesti 20. sajandi puhkekodude arhitektuurist. Alates paberist kuni kirjatüübi valikuni on loodud sidus objekt, mis kutsub lugejaid sirvima ja imetlema.»