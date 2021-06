Lõpuks valitakse rahva hulgast üks osavõtja, kellega koos Iggor trumme mängib. Lõpus on võimalik esitada küsimusi ning Iggor veedab hea meelega lühikese aja, et anda osalejatele autogramme. Samuti saab kohapeal soetada merchi ja trummivarustust.

Iggor Cavalera on maailma üks mõjukamaid ja tuntumaid metal-trummareid, kes on tuntud eelkõige Brasiilia metalbändi Sepultura asutajana. Edaspidi on ta kaasa löönud mitmetes mainekates projektides, nagu Cavalera Conspiracy, Biohazard, Mixhell, Drumcorps, Soulwax jpt.