Türgi dark-wave duo She Past Away esineb oktoobris Tallinnas

Mõjutustega varajaste 80-ndate post punki ning cold wave’i helipildist, oli She Past Away paljude jaoks parim uus bänd aastal 2012, kui ilmus nende debüütalbum “Belirdi Gece”. Kokku on nad seni avaldanud 4 stuudio- ja ühe remix-albumi, mis on suuresti laiendanud žanri ning täiendanud nende inimeste muusikamaailma, kelle lemmikbändide seas on näiteks Fields of the Nephilim, The Sisters of Mercy, Bauhaus ja Suicide.