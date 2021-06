Mati Küti eriprogramm: Une-Mati tuleb Sõprusse

«Kummalisel kombel on Mati Küti loomingu kvaliteet vaata et pöördvõrdeline selle kättesaadavusega: mida parem film, seda vähemad inimesed on seda näinud, või seda üldse teha saaksid,» kommenteerib programmi kuraator Tristan Priimägi. «Autor on hinnatud, aga ta looming justkui mitte: kui mõned tuntumad hilisemad tööd nagu Taevalaul välja arvata, on ta napi filmograafia erilisi pärleid tavakodanikul täiesti võimatu leida, ja ka filmifriik peab tegema üsna suuri pingutusi. Sellega seoses tundus aeg olema küps tuua Sõpruses ekraanile kogu Mati Küti looming.»