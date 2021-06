Mitukümmend aastat näitlejana ja teatrijuhina tuntud, nüüdne riigikogulane Üllar Saaremäe räägib Postimees Nädalale, mis vahe on tema meelest poliitikul ja rahvasaadikul. Lisaks kergitab ta saladuseloori oma selle suve teatriprojektilt kodukohas Arbavers, Loobu mõisa kõrval.

Mööda Tapa-Loobu maanteed Üllar Saaremäe juurde sõites on viimasest telefonivestlusest ähmaselt meeles vaid see, et mingi kilomeetriposti juures tuleb metsa vahele viivale teele pöörata. «Mööda seda sõites jõuabki varsti pärale,» mäletan Saaremäe juhiseid.