Lavastajadebüüt Paljassaare garaažiühistu territooriumil

Põhja-Tallinna servas asuva Paljassaare garaažiühistu territooriumi näol on tegemist rohkem kui kahekümne aasta jooksul väljakujunenud alternatiivmaailmaga, mis on tundmatu isegi enamikele tallinlastele. Mere ja prügimäe vahel paiknevas unikaalses asukohas toimuvad kahetunnised kureeritud rännak-etendused saavad olema üllatuseks nii publikule kui alalistele asukatele.

«Liisa värskes teoses on palju autobiograafilist ainestikku. Pärast Saaremaalt Tallinnasse kolimist on Liisa elanud mitmetes väikestes kodudes ja ruumi kompressioon on tema fantaasia tööle pannud. Ta sünteesib oma loomeprotsessis kokku etendus- ja visuaalkunsti ning klassikalisema teatriteksti, mis rullub publiku silme all lahti absurdinootidega rännakuks,» tutvustab lavastuse dramaturg Maria Arusoo.