Estonia teatris avati fotograaf Rünno Lahesoo näitus

Rünno Lahesoo sõnul on tal väga hea meel, et vaatamata eriolukorrale suutis Eesti Rahvusballett säilitada oma kõrge tehnilise taseme ning tulla isegi välja mitme esietendusega. Viimastest jättis paljudele kindlasti kõige sügavama mulje Marina Kesleri lavastatud «Anna Karenina». «Näitus oligi algselt mõeldud just artistidele endile moraalse toe ja minupoolse tänuavaldusena, aga loomulikult ka publikule meenutamaks eredamaid hetki viimase hooaja etendustelt,» märkis Lahesoo.

Rünno Lahesoo on jäädvustanud lavalist liikumist pea 20 aastat. Selle aja jooksul on ta teinud koostööd väga paljude Eestis tegutsevate tantsuteatrite ja tantsijatega. Alates aastast 2007 teeb Lahesoo tihedamat koostööd Eesti Rahvusooperiga ning sellest on praeguseks välja kasvanud traditsiooniline igakevadine Eesti Rahvusballeti ja Tallinna Balletikooli ühislavastuste fotonäitus. Tänaseks on Lahesoo teinud tantsu- ja balletiteemalisi näituseid üle Eesti, tutvustades seeläbi tantsukunsti ka laiemale publikule.