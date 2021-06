Suure Muuseumiroti võitis Eesti Meremuuseumi näitus «Meri tornis»

EASi turismiarenduskeskus valis selle aasta Rotilõksu auhinna laureaadiks Tallinna Linnamuuseumi, mis on viimasel ajal inimestele pealinna järjest enam avanud. Näiteks on mitu eri objekti on ühendatud kindlustusmuuseumiks, et anda külastajale terviklikum pilt Tallinna ajaloost, ning kuulsatesse bastionikäikudesse, mis alustasid korraldatud ekskursioonidega, pääsevad nüüd ka üksikkülastajad. «Eriti väärivad aga tunnustust algatused, millega muuseum on tulnud kiviseinte vahelt oma publiku sekka. Ajalugu ootamatute nurkade alt valgustades on korraldatud välinäitusi ja põnevaid tuure: Kalamaja ajalugu räägivad linnaruumis pildid perealbumitest, tuurid kutsuvad avastama ka pealinna kriminaalset ja kõlvatut poolt. Mida loomingulisem lähenemine, seda suurem panus ka külastajanumbrite taastumisse, mis on Tallinnas kõige enam kannatada saanud,» ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.