Endises Eestimaa Kommunistliku Partei arhiivi hoones tehakse lähipäevil teatrit

Eestimaa Kommunistliku Partei arhiivi hoone on kujund, et mõelda mäletamisest ja mitte mäletamisest. Iga päev salvestub kuskile triljon megabaiti uut informatsiooni. Mida mäletatakse? Mida ei mäletata? Kui palju saab mäletada? Kellel ja millel on õigus olla unustatud ja mida on parem mitte mäletada, kui materjali on veoautotäite kaupa, mitukümmend aastat puhast lugemist? Kuidas mõelda lähiminevikust lõputu mälu ajastul, kuidas temasse suhtuda? Millist rolli mängib lähimineviku mitte mäletamine oleviku ja tuleviku sünnis?

Aastani 1991 koguti just sellesse hoonesse regulaarselt infot EKP ja tema liikmete tegevuse kohta. Siin asus kõik see, mida EKP tahtis, et temast tulevikus mäletataks. Õigemini, mida mäletavad paberid. Nüüd on EKP lähiminevik ja kõik siia kogutu on muutunud arhiivimäluks. Aga inimmälu ja arhiivimälu ei pruugi mäletada ühte ja sedasama ning nad võivad ka midagi üldse mitte mäletada.