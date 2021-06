Pagansarv avaldas debüütalbumi «Kaarnakarva»

See on album, millesse on tõenäoliselt kõige paslikum süüvida keset kesköist rabasaart eemalt läheneva kõuemürina saatel. Just siis avaneb korraga nende lugude tõeline mõte ja sõnum ning selleks ajaks, kui kõlama hakkavad outro-loo «Koidik» melanhoolsed noodid, on teadliku kuulaja maailm juba jäädavalt muutunud.