Anna Škodenko avab Draakoni galeriis isikunäituse

Anna Škodenko: «Te vaatate Draakoni galerii suurest aknast sisse ja otsustate astuda võõrasse kodusse, minu näituse ruumi. Fraas «võõras kodus» tähendab erinevaid asju, sõltuvalt sellest kuidas te seda hääldate, kuhu langeb rõhk või teie kogemusest ja meeleolust. Selleks, et olla ühteaegu kindlameelne ja värelevalt kõhklev, on vaja ruumi, mida ma tahangi teie jaoks alles jätta. Näitusel on aga üks ese, mille päritolu vajab tutvustamist: ammusel ajal, mil laua all sirge seljaga kõndimine oli minu jaoks veel täiesti tavaline asi, istusin ma kodus köögis. Seinariiulile rivistatud suveniiride seas oli üks ümmarguse kujuga maal. Maalil oli kujutatud põhjamaine maastik. Ma võtsin selle kätte. Maali musta värviga kaetud tagaküljel avastasin teise maastiku piirjooned. Keegi oli otsustanud, et seda maastikumaali pole vaja teistele nähtavaks jätta ja värvis selle üle. Minu jaoks osutus aga see peidetud maal kodu lemmikpildiks. Veetsin sellega tunde, kujutades ette värve, mida seal polnud ja imetledes kõike seda, mida justkui nägin. Sellest ajast saadik olen veendunud, et ilu märkamine on ülimalt intiimne kogemus, kuid selle jagamine on kinnitus inimeseks olemisele. Tulge, astuge edasi!»