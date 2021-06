Ansambel U: teeb Morton Feldmani

Morton Feldman (1926-1987), Ameerika 20. sajandi muusika suurkuju, üks nn New York School'i juhtfiguure. Ta oli suurt kasvu mees, otsese ütlemisega, joviaalne ja häälekas. Tema muusika kõlab sellele sootuks vastupidiselt - see on valdavalt väga õrn, vaikne, peenelt tunnetatud, omal seletamatul moel lummav. Mitmed tema viimase perioodi teosed on tunde pikad.