30. juunist kuni 29. augustini on Katariina kirikus avatud Villu Jaanisoo näitus «Portreed». Skulpturaalne teos koosneb neljast suuremõõtmelisest portreest («Dante»,«Goethe», «Shakespeare» ja «Voltaire»). Neid on eksponeeritud mitmes kohas, Eestis on «Portreed» väljas esimest korda. Näitus on avatud neljapäevast pühapäevani ning kontsertide ajal.