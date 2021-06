Ülevaade Eesti suurimatest suvistest muusikafestivalidest

Meenutagem, et alates 14. juunist tohib sisetingimustes avalikest üritustest osa võtta kuni 600 ja välitingimustes kuni 1000 inimest. Ning kõik üritused peavad lõppema hiljemalt südaööl. Võimalik, et need piirangud saavad lähiajal veel leevendust. Kui seda ei juhtu, on oht, et paljudele üritustele väravast piletit ei saa, kuna need on välja müüdud.