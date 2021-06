Selgusid TYPA VI rahvusvahelise linoollõikekonkursi võitjad

Konkursi võitjaid on kuue toimumisaasta jooksul välja kuulutatud kolmes kategoorias: kunstnikežürii lemmik, rahva lemmik ja TYPA lemmik. Tänavused võitjad neis kategooriates vastavalt olid graafiline disainer ja Eesti Kunstnike Liidu noore kunstniku preemia laureaat Riin Maide tööga «Mobiilsed ideed: Õismäe», itaallasest arhitekt Matilde Tessari tööga «Furious Dances Through the Nature» ja kanadalasest trükikunstnik Valerie Syposz tööga «Ladder».