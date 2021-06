Pühalepa muusikafestivali avab Eesti Riiklik Sümfooniaorkester

«ERSO külaskäik Hiiumaale saab olema oluline kultuurilooline maamärk – see on esimene professionaalse sümfooniaorkestri kontsert meie armsal saarel. Isiklikumas plaanis teeb südame soojaks ka see, et Beethoveni kõrval leidub kavas minu loodut. Tore, et mu hea sõber Olari Elts, kes igal suvel meid on Hirmustes külastanud, nüüd ERSO peadirigendina Hiiumaa publiku ette astub. Ja taas kord võime rõõmustada, et Kärdla kirik sai renoveeritud – peagi saame kuulda, kuidas kõlab siin sümfooniaorkester!» ütles helilooja Erkki-Sven Tüür.