Paides toimub esimene orientaalkultuuride festival

Tšellist Joosep Kõrvits hindab india muusikas eelkõige selle sügavust. «Mulle meeldib india muusika juures selle sügavus – muusika, mis võib olla kohati staatiline ja seal ei toimu midagi, toimub selles ometi just kui kõik. Teistpidi kiiremates lugudes annab see improviseerimise võimaluse, mis on väljakutse, aga annab sulle samas vabaduse,» ütles Kõrvits.