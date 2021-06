Festival Võnge toob juuli algul kokku kuumad nimed Eestist ja välismaalt

«Enamuse Euroopa festivalikorraldajate mõtted on täna juba järgmises suves. On äärmiselt hea meel, et tänu meie formaadile, mastaabile ja paindlikkusele saame olla üks esimesi festivale, mis juba juuli algul nii kireva ja mõnusa rahvusvahelise esinejate nimistu suudab kokku tuua,» on Võnke peakorraldaja Tarmo Sikk elevil.