Soovitus: sõnatu seavaatlusteraapia

Kossakovsky on isikupärase käekirjaga ja ning tugeva autoripositsiooniga Vene dokumentaalfilmimeister. «Gundas» hakkab ta julgelt segama dokumentaal- ja loodusfilmi, nii et tulemust on raske suruda žanrikarpi nagu siga sulgu. Selle filmi peategelane on tavaline farmiemis Gunda, kes hoolitseb oma põrsapesakonna eest. Film on mustvalge ning ilma igasuguse kommenteeriva dialoogita, sest mis juttu sa seaga ikka ajad.