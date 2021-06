Video: Eesti muusikud tänavad tervishoiutöötajaid lauluga «Nähtamatud Inglid»

Mikk Targo sõnul on see vähim, mida loomeinimesed saavad selles olukorras teha. «Idee tekkis mõned kuud tagasi, kuid sai hoogu hetkest, kui kuulsime PAI algatusest. Vabakutseliste loojatena ei ole meist suuri annetajaid, meie panus piirdub muusika kirjutamise ja selle esitamisega. Mul on väga hea meel, et kõik, keda me selles projektis osaleda palusime, olid lahkelt nõus,» ütles Targo.

PAI algatuse partneri, Eesti Õdede Liidu asepresidendi Gerli Liiveti sõnul on õed muusikutele väga tänulikud. «Tähelepanu on see, mis puudutab. Teadmine, et meie kultuuri suurkujud on selle laulu valmimiseks panustanud, on väga liigutav,» lisas Liivet.