Võrumaale kutsutakse suitsusauna ja soome-ugri filme vaatama

«Tahtsin endale selgeks teha, et kas see on päriselt nii või on see hoopis väljamõeldis. Kuna enamik ungarlasi pigem seostab ennast türklastega, siis pidin teema sügavamalt ette võtma, et tõele jälile saada. Õppisin parimatelt õpetajatelt Budapesti Ülikoolis soome-ugri keeleteadust,» kirjeldas Csüllög, kelle ellu tuli film, mis võlus teda samamoodi nagu kogu soome-ugri maailm.

«Ühel hetkel mõistsin, et ma ei pea valima kahe kire vahel, vaid saan neid ühendada. Nii see kõik sündis. Ja see sügavam «miks» on ikkagi see, et iga inimene tahaks midagi maailmale tagasi anda. Tahaks tunda, et see on eriline, et oleme siin maa peal. Sündisin siia ja tahaks seda üürikest aega veeta nii, et panustan millessegi, mis teeb maailma rikkamaks ja ilusamaks kohaks – minu arust on liikide ja rahvuste mitmekesisus, põlisrahvaste vaimsuse hoidmine üks ilusaim asi siin ilmas.»