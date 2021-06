Kellerteater annab augustis etendusi Rakveres

«Kellerteatri lavastusi on kutsutud Tallinnast välja juba teatri asutamisest saati, kuid keerulised piiranguid täis ajad on neid oodatud külastusi muudkui edasi lükanud. Augustis saab teoks esimene suurem väljasõit Virumaale kümne sündmusega, mida võiks kokkuvõttes nimetada lausa väikeseks festivaliks. Uhke tunne on avada Rakveres publikule ka täiesti uus koht – Köster Gööcki Maja. See on ajaloolise elementaarkooli hoone, kus on õppinud mitmed Eesti suurkujud, ja mida kutsuti kunagi rahvasuus seal tegutsenud legendaarse õpetaja järgi, köster Gööcki kooliks. Kaua tühjana seisnud koolimaja atmosfäär sobib põnevusteatri müstiliste lugudega ideaalselt ja koostööd selle ägeda uue kohaga Lääne-Virumaal on plaanis jätkata kindlasti ka edaspidi,» kommenteerib suvist gastrolli Kelllerteatri juht Vahur Keller.