Viimati esines Lexsoul Dancemachine päris publikule pool aastat tagasi. Solist Robert Linna räägib: «Oleme rahva ees esinemist kaua oodanud ning tahtsime kontserti anda niipea kui vähegi võimalik. Publik on meie jaoks justkui lisaliige ja ilma selle ühe olulise osata on väga raske bändi teha. Just seetõttu planeerisimegi kontserdi kohe peale piirangute leevenemist, et pidada maha üks korralikult soe varasuvine taaskohtumine.»