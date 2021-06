Striim tappis raadiostaari

Avapaneel

Kriis on muusika- ja kultuurisektorit tugevalt räsinud. Aasta jooksul on proovile pandud sektori jätkusuutlikkus ja tegevusmudelid, ilmsiks on tulnud valdkonna väärtusahela pimenurgad ja hall-alad. Uues olukorras tekkis mitmetel ettevõtetel ajaloos esimest korda põhjus suhelda kultuuriministeeriumi ja riigi institutsioonidega. Ka riigil tekkis parem pilt sellest, kes on kultuuriväljal tegijad ja mis on nende väljakutsed. Koostöö valdkonnas on tugevam kui kunagi varem. Kas pandeemia-järgsel ajal liigume tagasi endiste praktikate juurde või on nüüdseks selgeks saanud, et strateegiate kujundamisel on oluline arvestada valdkonna tervikpildiga?