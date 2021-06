Kolmekesi köiekammitsais

Seda kinni(s)tab juba lavakujundus (Kristjan Suits): köierägastik lae all, mis surub taeva (väljapääsu?) maa (põrgu?) poole ning kust on põgenenud vaid kolm juppi, mis kasutatavad nii kiigena kui ka redelina tapalavale.

Teksti kohaselt peaks see olema trööstitu paik, mida võiks toetada ka etenduskoha valik. Toom-Kooli 9 hoone teeb sellisel kujul oma viimaseid südametukseid, selle koorduva tapeediga seinad on kui minevikku jäänu pitser. Kui see kirjeldus kõlab romantiseerivalt, siis on hästi, sest lavaruum mõjub tõepoolest esteetiliselt nauditavana.